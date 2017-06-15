تسريب تسجيل صوتي لرئيس الوزراء الأسترالي و هو يسخر من ترامب

تسرب للإعلام الأسترالي الخميس، تسجيل صوتي لرئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول، وهو يسخر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي التسجيل الصوتي، والذي بثته القناة التاسعة في التليفزيون الأسترالي، يُسمع تيرنبول وهو يسخر بشأن اجتماعه مع ترامب في نيويورك الشهر الماضي، والذي أجله ترامب لعدة ساعات وقلص مدته.

ويقول تيرنبول: “لقد كان جميلاً . كان أجمل ما جعلني أشعر بالراحة على الإطلاق”.

كما وصف صورة مبالغاً فيها لترامب قائلاً، إنه والرئيس الأمريكي “فازا في استطلاعات الرأي”.

وقال في التسجيل الصوتي “دونالد وأنا، فائز وفائز في الاستطلاعات، فزنا بشكل كبير للغاية، لقد فزنا كما لم نفز من قبل”.

وأضاف: “لقد فزنا ليس في انتخابات مزيفة، فزنا في استطلاعات حقيقية، مثل الاستطلاعات عبر الانترنت، الفوز فيها سهل للغاية، أعلم ذلك، لدي هذا الشاب الروسي، صدقوني، هذا حقيقي”.

ويأتي إسهاب رئيس الوزراء الأسترالي في المزاح بعد أن مني هو والرئيس الأمريكي بقلة أعداد مؤيديهم في استطلاعات الرأي في بلديهما.

وكانت العلاقات بين تيرنبول وترامب قد بدأت بتخبط شهده اتصال هاتفي ذاع صيته حالياً، جرى بينهما في كانون الثاني الماضي عقب تولي ترامب السلطة، وفي هذا الاتصال تحدث الاثنان عن صفقة لتبادل اللاجئين بين البلدين كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أمَّنتها.

وأفادت تقارير أن ترامب، الذي قال إن الصفقة “غبية”، قد قال إن هذا هو الاتصال الهاتفي الأسوأ حتى ذلك الوقت.

وكانت هذه التعليقات التي أدلى بها تيرنبول خلال احتفالية سنوية في البرلمان بالعاصمة كانبرا، الأربعاء، غير مسموح بتسجيلها، ولكن صحافياً أسترالياً لم يحضر الاحتفالية سرب التسجيل. (DPA)

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