جمع مبالغ ضخمة و أودعها البنك .. تركيا : الشرطة تلقي القبض على ” المليونير المتسول ” ! ( فيديو + صور )

ألقت السلطات التركية في مدينة بورصة القبض على “متسول” يحمل معه مبلغاً ضخماً من المال، ليتبين لاحقاً أنه كون “ثروة” من التسول.

وسائل إعلام تركية عنوت الخبر بـ “المليونير المتسول”، وقالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن بلدية “أوصمان غازي”،في بورصة، بدأت في رمضان حملة للحد من المتسولين، واشتبهت الشرطة بالتركي المدعو “محمد جاهد” (56 عاماً)، والذي يتواجد بالقرب من جامع “شهره كوستو” لليوم الخامس عشر على التوالي، وأثناء تفتيشه، وجدت الشرطة معه كمية كبيرة من الأموال، قدرت بحوالي 28 ألف ليرة تركية، إلى جانب بطاقات بنكية.

وكشفت التحقيقات أن الحسابات البنكية لـ “المتسول الغني” أظهرت امتلاكه مبلغ 450 ألف ليرة تركية.

وزعم جاهد أنه يأتي للمسجد للدعاء وليس للتسول، وأن المال الذي يملكه هو فوائد راتبه التقاعدي، وأن المال الذي بحوزته يحمله لأنه يخاف سرقته إن تركه في المنزل.

وتم الحجز على الأموال التي ضبطت مع المتوسل، وأحيل ملفه للجهات المختصة.

عكس السير