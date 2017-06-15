رسمياً .. بايرن ميونخ يضم كورنتين توليسو

تعاقد فريق #بايرن_ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في المواسم الخمس الأخيرة، مع #كورينتين_توليسو لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو (45 مليون دولار) تقريباً، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وبلغت مدة التعاقد مع توليسو 5 أعوام، مما يعني بقاء اللاعب الفرنسي (22 عاماً) داخل صفوف الفريق البافاري حتى عام 2022.

وكان بايرن أعلن رسمياً عن تعاقده مع توليسو عقب إجراء اللاعب للفحوص الطبية الروتينية، ولم يكشف بايرن النقاب عن تفاصيل الصفقة، رغم إعلان وسائل الإعلام عن قيمتها المالية.

وذكرت تقارير إخبارية أن بايرن دفع نفس المقابل المادي الذي تكبده حينما تعاقد عام 2012 مع المدافع الإسباني خافي مارتينيز، صاحب أغلى صفقة في تاريخ الدوري الألماني.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينز رومينيغيه: “كان كورنتين توليسو هو لاعب وسط الملعب الذي كان يحلم به مدربنا الإيطالي كارلو أنشيلوتي”. ( DPA )

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