رياض محرز و نجوم الجزائر يؤدون العمرة

استغل النجم الجزائري #رياض_محرز، جناح نادي #ليستر_سيتي الإنكليزي، نهاية الموسم الكروي واتجه إلى مدينة #مكة_المكرمة، لتأدية العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وحرص اللاعب على نشر صورة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، له ورائه عدد كبير من المعتمرين، ودون عليها كلمة “مكة”.

وقد ظهر في الصورة التي نشرها محرز، زميله في المنتخب الجزائري، ياسين براهيمي، نجم نادي بورتو البرتغالي، الذي فضل هو الآخر تأدية العمرة في شهر رمضان الكريم، وفق ما نقلت صحيفة إيلاف، على غرار لاعبين دوليين جزائريين آخرين، وهما عدلان قديورة، متوسط ميدان فريق ميدلسبوره الإنكليزي، وهلال العربي سوداني، مهاجم نادي دينامو زغرب.

وقد نشر محرز الصورة في مساء يوم الاثنين، ما يؤكد أنه وزملائه غادروا الجزائر صبيحة الاثنين، أي مباشرة بعد خوضهم مباراة “الخضر” أمام منتخب توغو ( 1-0) الأحد، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

عكس السير