ريال مدريد مقتنع بـ ” البراءة التامة ” لرونالدو بقضية الضرائب

قال #ريال_مدريد ، إنه “يثق في أن نجمه #كريستيانو_رونالدو، الذي يواجه اتهامات بالتهرب الضريبي في #إسبانيا، تصرف بشكل قانوني”.

وأقام الإدعاء الإسباني دعوى قضائية ضد البرتغالي رونالدو هداف ريال مدريد، بسبب مزاعم عن خداع السلطات في حوالي 14.7 مليون يورو (16.5 مليون دولار) من خلال إخفاء دخله من بيع حقوق استغلال صورته في الفترة بين 2011 و2014. ونفى رونالدو ارتكاب أي خطأ.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: “ريال مدريد يثق تماماً في لاعبنا كريستيانو رونالدو ونتفهم أنه تصرف بشكل قانوني فيما يتعلق بالتزاماته الضريبية”.

وقاد رونالدو ناديه للتتويج باللقب 12 في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما سجل هدفين في الفوز 4-1 على يوفنتوس في المباراة النهائية لينتزع لقب هداف المسابقة. ( reuters )

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