” زر سري ” يمنحك مساحة إضافية في مقعد الطائرة

يريد الجميع الحصول على مساحة أكبر على متن الطائرة، بل إن بعض الناس يدفعون مبالغ إضافية للجلوس في صف مخرج الطوارئ أو الجلوس في مقاعد ذات حواجز، لكن قلة من أولئك الذين يجلسون في مقاعد الممر يعلمون بأن لديهم ميزة خفية وهي أنهم يمكنهم الحصول على مساحة أكبر بمجرد الضغط على زرّ.

وهذا الزر السرّي الذي لا تميزه شركات الطيران ويعرفه عدد قليل من الناس يسمح لك برفع مسند الذراع فوق الممر، وللعثور عليه يمكنك تحريك يديك تحت مسند الذراع وستجد زرًا قريبًا من مفصلة المسند.

يعمل ذلك الزر على تحرير مسند الذراع ما يسمح لك بتحريكه وبالتالي يمكنك الحصول على مساحة أكبر للقدمين وعلى الجانب الملاصق للممر، وفقًا لما ذكرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

ومع قيام العديد من شركات الطيران بتقليل حجم المقاعد، وخاصة في الرحلات القصيرة منخفضة التكلفة، ازدادت مساحة مقاعد الدرجة السياحية ورجال الأعمال، والتي عادة ما تكون في صفوف الخروج أو في مقدمة كل قسم من أقسام الطائرةـ والتي عادة ما تُباع في وقت مبكّر، وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز، وصُمم هذا الزر كأحد إجراءات السلامة والتي تسمح للركاب بالهرب بسرعة في حالة الطوارئ، وعادة ما يستخدمه أفراد الطاقم لمساعدة الركاب ذوي الاحتياجات الخاصة على الجلوس في مقاعدهم.

ويشير مستخدمو ذلك الزر السري إلى أنه يسمح للراكب بالوصول إلى صناديق الأمتعة العلوية دون الحاجة إلى الوقوف في الممر.

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