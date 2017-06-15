سان جيرمان يرفض 100 مليون يورو من برشلونة لضم فيراتي

كشف دوناتو دي كامبلي، وكيل أعمال اللاعب الدولي الإيطالي #ماركو_فيراتي، نجم فريق باريس سان جيرمان، عن كواليس اجتماعه مع مسؤولي النادي الفرنسي، لإقناعهم بالموافقة على بيع اللاعب لنادي #برشلونة الإسباني، مقابل 100 مليون يورو.

وقال دوناتو دي كامبلي، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت” : “لقد نقلنا جميع أفكارنا، لإدارة باريس سان جيرمان، بشأن عرض برشلونة”.

وأكد دي كامبلي، أن إدارة باريس سان جيرمان لا تريد التفريط في اللاعب، حين قال: “رحيل فيراتي صعب للغاية”.

وتابع وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف : “لقد استفسرت عن مدى قدرة سان جيرمان على التتويج بدوري الأبطال في الفترة القادمة، ووضعنا بعض الخطوط العريضة بشأن مستقبل الفريق”.

وأضاف وكيل اللاعب الإيطالي: “إذا لم يوافق باريس سان جيرمان نهائياً على بيع ماركو فيراتي، رغم العروض التي وصلته من عدة أندية أوروبية، فإننا سنضطر لإعادة حساباتنا أثناء قضاء الإجازة في إيطاليا”.

واستبعد دوناتو دي كامبلي، في ختام تصريحاته، إمكانية عودة فيراتي للعب إلى الكالتشيو، مبرراً ذلك بأن ميزانية الصفقة تفوق الإمكانيات المالية للأندية الإيطالية.

وكان فيراتي، البالغ من العمر 24 عاماً، قد انضم لباريس سان جيرمان في صيف 2012، قادماً من بيسكارا الإيطالي، مقابل 12 مليون يورو.

وفي ظل اهتمام عدة أندية كبيرة به، قام باريس سان جيرمان بتمديد وتحسين عقد فيراتي خمس مرات، آخرها في فبراير 2016، وينتهي عقده الحالي في 2021.

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