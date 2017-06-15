سجن سعودي 13 عاماً لإدانته بالولاء لـ ” حزب الله ” و إيران

قضت محكمة سعودية بسجن مواطنا لمدة 13 عامًا، أدين بالولاء لحزب الله وإيران وحيازة مقاطع وصور إباحية، والإساءة للدولة، ورجال الأمن.

وشمل الحكم الابتدائي ، الذي أصدره ناظر القضية أمس الأربعاء ، مصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

وأظهرت تفاصيل الحكم ثبوت إدانة المواطن بالولاء لدولة أجنبية أظهرت عداءها للسعودية، وهي دولة إيران، وسبه وشتمه ووصفه للسعودية بالظلم، والطغيان، وسبه لمذهب أهل السنة والجماعة، وشتمه لرجال الأمن ووصفهم بما لا يليق، وعدم احترامه لمجلس القضاء أثناء مراحل محاكمته.

كما أدين “بالتواصل مع “حزب الله” اللبناني المصنف كمنظمة إرهابية، عبر ذراعها الإعلامية قناة المنار للعمل لديهم وخدمة أهدافهم الإرهابية، حيث قدمت له القناة عرضًا بقيمة 2000 دولار أمريكي شهريا نظير ذلك، فضلًا عن حيازته لمقاطع وصور إباحية”. (DPA)

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