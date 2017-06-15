طلاب أتراك يبتكرون ” روبوتاً ” لمكافحة الحرائق

تمكن فريق من طلبة كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية في جامعة “عثمان غازي” التركية، بولاية #أسكي_شهير ( وسط #تركيا )، من تطوير “روبوت” لمكافحة الحرائق.

ويتضمن الروبوت المطور جهاز استشعار كاشفاً للنار، يتحرك لإطفاء الحريق، إما بشكل تلقائي أو بواسطة التحكم عن بعد.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الأكاديمي، فؤاد بيرصاغليق، المدرس في الكلية ومستشار الطلاب في المشروع، قوله إن الفريق صمم روبوتاً لمكافحة الحرائق يستغني بشكل كبير عن الجهد الإنساني في الإطفاء.

وقال: “تمكن طلابنا من تطوير الروبوت خلال 3 أشهر. يكشف عن الحرائق عبر مستشعر ويتدخل إما بشكل ذاتي، أو عبر التحكم عن بعد. ويخفض الخسائر التي يمكن أن تلحق بالإنسان خلال إطفاء النار إلى أدنى حد”.

وأوضح المتحدث باسم الفريق، غوكهان آياز: “يوجد فوق الروبوت مطفأة (أو طفاية ) للحريق، ويمكنه الدخول خلال فترة قصيرة، إلى أماكن يصعب على الإنسان الوصول إليها، وبذلك يقلل الخسائر البشرية والمادية إلى أدنى حد”. ( ANADOLU )

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