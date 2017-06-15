قطر : الأزمة الخليجية ليس لها تأثير على استعداداتنا لكأس العالم

أكدت قطر اليوم الخميس، استمرار استعدادتها لكأس العالم المقرر استضافته 2022، وعدم تأثرها بالخلاف الخليجي القائم والذي تسبب في عقوبات إقتصادية على الدوحة.

وأوضحت قطر أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لاستضافة الحدث الرياضي، وأنها أوجدت مصادر بديلة لمواد البناء لمشاريع البنية التحتية لكأس العالم.

وقال غانم الكواري المدير التنفيذي للمنشآت الرياضية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم كأس العالم: “أؤكد للجميع أنه لا يوجد أي تأثير إطلاقاً على تقدم أعمال الإنشاءات الخاصة بالمونديال وأن العمل يسير بشكل طبيعي”. (REUTERS)

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