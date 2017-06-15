” لن نسمح للشيعة الإيرانيين باحتلال أرضنا ” .. رويترز : أمريكا توسع وجودها في الصحراء السورية و تقيم قاعدة جديدة

يقول معارضون سوريون متواجدون في منطقة صحراوية بجنوب شرق سوريا إن القوات الأمريكية زادت أفرادها في المنطقة مما يزيد من مخاطر المواجهة البرية المباشرة بين الأمريكيين وقوات موالية للنظام تدعمها إيران.

وقال أبو أثير المتحدث العسكري باسم فصيل مغاوير الثورة المعارض المدعوم من الولايات المتحدة لرويترز إن القوات الأمريكية انتشرت من موقعها في التنف لتقيم قاعدة جديدة في الزكف على مسافة تتراوح بين 60 و 70 كيلومترا باتجاه الشمال الشرقي.

ونفى الكولونيل رايان ديلون المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا أن تكون القوات الأمريكية قد أقامت قاعدة جديدة، لكنه قال إن قوات التحالف في بعض الأحيان تقوم بدوريات وتدريبات في مواقع خارج التنف يمكن الإبقاء عليها لأيام أو أسابيع.

وقال ديلون “لدينا ثكنة في التنف وهي قاعدة مؤقتة وموقع نقوم فيه بتدريب القوات المشاركة في القتال لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، وهذه هي القاعدة الوحيدة في جنوب سوريا أو في مكان تنتشر فيه قوات التحالف.”

وقال أبو الأثير إن القوات الخاصة الأمريكية تقوم بدوريات حاليا على مسافات تصل إلى مئة كيلومتر من التنف. وقال إن المزيد من القوات الخاصة الأمريكية تصل إلى القاعدة الأصلية في التنف والقاعدة الجديدة في الزكف وجرى تسليم المعارضين مزيدا من الأسلحة.

وأضاف لرويترز “كانت تحت الدراسة و بنيت قاعدة رسمية حاليا ويتم توسعتها وإن شاء لله رح تكون في الأيام المقبلة مثل قاعدة التنف”.

وأظهرت لقطات مصورة يفترض أنها لموقع الزكف أرسلها لرويترز معارض آخر من الفصيل قافلة من المركبات العسكرية تسير على طريق ممهد تحيط يه جدران عالية وبرج اتصالات وكوخ. وأظهر تسجيل آخر ثلاثة رجال يرتدن زيا عسكريا بجوار مركبتين عسكريتين صغيرتين يطلقون قذيفة مورتر في صحراء خالية فيما عدا ذلك.

وقال أبو الأثير إن هدف القوات الحكومية هو “قطع تقدمنا نحو دير الزور لكن احنا ماشيين في خطة توصلنا لدير الزور حتى لو دخلوا”.

وأضاف “المعركة لم تنته ولن نسمح للشيعة الإيرانيين أن يحتلوا أرضنا. مشروعهم للمد الفارسي فاشل سيكون ردنا قاسي علي من يقف بوجهنا”. (REUTERS)

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