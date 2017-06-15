” لينوفو ” تعلن عن هاتفيها الجديدين ” موتو إي4 ” و ” موتو إي4 بلس “

أعلنت شركة #لينوفو عن هاتفين جديدين، هما “موتو إي4 Moto E4” و “موتو إي4 بلس Moto E4 Plus”، اللذين ينتميان إلى فئة الهواتف المنخفضة ويستهدفان المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، إذ لا تجاوز سعر أفضلهما 180 دولاراً أمريكياً.

ويقدم “موتو إي4” شاشة بقياس 5 بوصات وبدقة 1280×720 بكسل، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 2 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية بحجم 16 غيغابايت، ويأتي الهاتف في خيارين فيما يتعلق بالمعالج، الأول يضم معالجاً من نوع كوالكوم سنابدراجون 425، في حين يضم الآخر معالجاً من نوع كوالكوم سنابدراجون 427.

مع العلم أن كلا المعالجين هما من المعالجات رباعيات النوى ويعملان بتردد 1.4 غيغاهرتز، ولكن الفرق في أنهما يدعمان شبكات الجيل الرابع بسرعات مختلفة.

ويملك “موتو إي4″، الذي يعمل بالإصدار 7.1.1 “نوجا” من نظام التشغيل أندرويد من غوغل، كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل، وفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، ويمتاز الجهاز، الذي يأتي مع هيكل مصنوع من البلاستيك، بأنه يضم حساساً لبصمات الأصابع، بالإضافة إلى أن يقدم بطارية بسعة 2800 ميلي أمبير/ساعة.

وأما بالنسبة للهاتف “موتو إي4 بلس” فهو يختلف بأنه يقدم شاشة بقياس 5.5 بوصات وبنفس الدقة، كما يشترك معه في نوعية المعالج وحجم ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الداخلية، غير أنه يأتي مع خيار يوفر 32 جيجابايت من المساحة.

ويمتاز “موتو إي4 بلس” أيضاً بأنه يقدم كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل، كما يمتاز ببطاريته التي تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير/ساعة.

وتعتزم شركة لينوفو طرح “موتو إي4” بسعر يبدأ من 130 دولاراً أمريكياً، في حين سوف تطرح “موتو إي4 بلس” بسعر يبدأ من 180 دولاراً.

عكس السير