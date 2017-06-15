هل يصبح تطبيق ” Snappd ” هو ” يوتيوب القصص ” ؟

أصبحت ميزة القصص Storeis في كل مكان، فبعد طرح سناب شات لميزة القصص للمرة الأولى، رأينا الميزة تُستنسخ في التطبيقات الاجتماعية الأخرى، من بينها #إنستغرام و #واتساب و #ماسنجر وحتى #سكايب.

ويطمح تطبيق Snappd بأن يكون “يوتيوب القصص” وأن يجمع القصص المنتشرة كافة على الشبكات في مكان واحد، كما يُمكن للمستخدمين استكشاف القصص المميزة أو الحديثة المنشورة على الشبكات الاجتماعية، وكذلك متابعة منشئي المحتوى المفضلين بالنسبة لهم ومشاهدة قصصهم أولاً بأول.

ويوفر التطبيق فئات مختلفة عدة لاستكشاف القصص المميزة، مثل السياحة والموسيقى والتكنولوجيا والتعليم والرياضة والأعمال وغيرها، بحسب ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، كما أنه يدعم إمكانية مشاركة القصص على الشبكات الاجتماعية والبريد الإلكتروني وكذلك تضمين القصص في المواقع الإلكترونية.

ويتيح التطبيق، بالآلية نفسها التي تعمل بها مواقع مشاركة الفيديو مثل يوتيوب، لمنشئي المحتوى رفع قصصهم السابقة التي يرغبون بمشاركتها مع الآخرين، كذلك يستهدف الأشخاص الذين يرغبون بمشاركة القصص التي تستحق أن تبقى متاحة مع الآخرين للأبد بدلاً من أن يتم حذفها بعد 24 ساعة أو أي فترة زمنية مؤقتة.

ويرى مطورو التطبيق أن بإمكان منشئي المحتوى زيادة التفاعل مع حساباتهم عبر مشاركة قصصهم مع شريحة مهتمة بمحتوياتهم في أنحاء العالم كافة.

يُشار إلى أن تطبيق Snappd متوفر مجاناً على متجر آب ستور ويُمكن لمستخدمي آي أو إس تنزيله بحجم 90 ميغابايت.

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