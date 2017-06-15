وقف الديانة التركي يقيم مأدبة إفطار لـ 1500 شخص في إدلب

قدم وقف الديانة التركي وليمة إفطار لـ 1500 شخص بينهم أيتام، في مدينة “سرمدا”، التابعة لمحافظة إدلب.

وشارك في الوليمة التي جرت في حديقة مكتب تنسيق وقف الديانة في سرمدا، المدير العام للوقف مصطفى توتكون، ومفتي ولاية هطاي (جنوب) حمدي كافيّلي أوغلو.

وقال توتكون، في كلمة ألقاها خلال وليمة الإفطار، إنهم قاموا بإعداد مشروع إفطار في المنطقة وشاركوا فيها مع ألف و500 شخص.

وأضاف أنهم خططوا لتقديم مأدبات إفطار لـ 90 ألف شخص في سوريا طوال شهر رمضان.

وأشار إلى أنهم يوزعون يوميا ألفي طرد غذائي، بالإضافة إلى تقديم الطعام للمحتاجين هناك.

وقبيل وقت الإفطار أجرى توتكون، زيارة لمخيمات اللاجئين في سرمدا، وأشرف على توزيع طرود غذائية مقدمة من قبل المتبرعين. (ANADOLU)

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