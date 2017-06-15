وكيله : برشلونة لا ينوي التفريط بأردا توران

قال وكيل أعمال لاعب الوسط التركي #أردا_توران، إن نادي #برشلونة لا ينوي التفريط في خدمات اللاعب.

وأكد الوكيل أحمد بولوت في تصريحات إذاعية لمحطة كوبي الكاتالونية أنه لم يتواصل “أحد من البرسا” معه من أجل إبلاغه بإمكانية رحيل اللاعب التركي.

وقال: “ولهذا فخطتنا الحالية هي أن اللاعب مستمر مع برشلونة في الموسم المقبل، وحتى الآن لم أتواصل مع أي ناد في العالم، ولكن إذا ما أبلغتنا الإدارة برغبتها في رحيل أردا، فالأمور ستختلف تماماً”.

وذكر بولوت أن عقد أردا مع برشلونة ما زال ممتدا لثلاثة أعوام قادمة وأن اللاعب سعيد في النادي الكاتالوني: “حقيقة الأمر أنه الموسم المنقضي لم يكن جيداً بالنسبة لأردا، لأنه عانى من إصابات كثيرة، ولكنه سعيد، ويشعر بالراحة لاختيار إرنستو فالفيردي مدرباً جديداً بالنظر لمسيرته الكبيرة”.

وحول قرار اللاعب باعتزال اللعب الدولي مع تركيا، قال وكيل أردا إنه كان “قراراً صعباً ولكنه جاء بعد تفكير”، لأنه “كان يفكر في هذه الخطوة منذ وقت طويل”. ( EFE )

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