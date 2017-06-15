5 ملايين مسلم يصومون 19 ساعة في ألمانيا

أكد رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك في حوار مع صحيفة «الوطن» السعودية أن شهر رمضان الحالي تتراوح أوقات الصيام فيه ما بين18 ـ 19 ساعة، فيما يبلغ في أماكن أخرى في أوروبا ولعل أطولها آيسلندا 21 ساعة، مؤكدا على أنه يبقى الشهر الأجمل لجميع المسلمين.

وأضاف أن فعاليات شهر رمضان باتت أقوى وأكثر وضوحا في أوروبا، وتزداد فعالياتها عاما بعد عام، حيث يتم تجهيز العديد من الإفطارات خلال الشهر الفضيل، كما أن الأيام العشرة الأواخر من الشهر تكون الأكثر روحانية وجمالا.

وقال مزيك «تشير التقديرات إلى أن عدد المسلمين في ألمانيا نحو 4.5 ملايين. ويستثني هذا الرقم اللاجئين والمقيمين الذين لم يسجلوا بياناتهم. ومن الممكن أن يرتفع الرقم إذا ما أضفنا الفئتين السابقتين إلى 5 ملايين». وتضم ألمانيا نحو ألفي مسجد منتشرة في كافة أنحاء البلاد، ويزور المسجد بمعدل يومي نحو 1500 مصل، ويستخدمون الخدمات الأخرى المقدمة في المسجد. ويرتفع عدد مرتادي المساجد بشكل ملحوظ خلال الشهر الفضيل.

وأضاف أن المسلمين في ألمانيا يسعون إلى تقوية العلاقات مع المجتمعات الدينية الأخرى الموجودة في البلاد عبر اللقاءات والاجتماعات والمناظرات. كما أن المجلس نجح بتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بتقوية الحوار بين الأديان منذ عدة أعوام، وسيكمل في هذه المسيرة خلال العام الحالي. ومن الأمثلة يوم المسجد المفتوح، وجولات الكنائس، وزيارات المساجد يوميا.

وذكر مزيك أن طعام مائدة الإفطار متنوع ويعتمد على المجتمعات الإسلامية المتنوعة الأصول التي تقطن البلاد، ولكن السائد هو الاعتماد على الأطباق الخاصة بكل حضارة والتي تأتي لتكلل يوم صيام طويل. ويتم بشكل عام تشجيع الصائمين على شرب كميات من المياه مع الوجبات الصحية والمغذية. وقد حضر الإفطار الجماعي الذي تم تنظيمه أول من أمس وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل. وأضاف مزيك «شهد العام 2016 أكثر من 100 هجوم على المساجد والمجتمعات المسلمة في ألمانيا، وهذه الهجمات تزداد عاما بعد عام، وللأسف فإن تلك الحوادث تزداد، وهو ما يجعل المجتمع الإسلامي قلقا للغاية».

عكس السير