آريين روبن : اقتربت مسيرتي من نهايتها

ألمح نجم #بايرن_ميونخ الألماني، الهولندي #آريين_روبن ، إلى احتمال اتخاذه قراراً بالاعتزال في الموسم المقبل مع انتهاء تعاقده مع الفريق البافاري.

وقال اللاعب الهولندي (33 عاماً) في مقابلة نشرتها مجلة كيكر الرياضية: “نهاية مسيرتي تقترب هذه حقيقة، أنظر في كل مرة بشغف أكبر لما سيأتي بعد انتهاء مسيرتي الرياضية”.

ويلعب روبن، الذي ارتدى في وقت سابق قميصي ريال مدريد وتشيلسي، في صفوف بايرن ميونخ منذ العام 2009.

يذكر أنه جدد تعاقده مع النادي الألماني في مطلع 2017 لعام إضافي آخر حتى 30 يونيو (حزيران) 2018.

ورداً على سؤال عن الوقت المتبقي له مع النادي الألماني، أجاب روبن قائلاً: “مددت تعاقدي حتى 2018، أشعر بالهدوء، لا أنظر إلى ما يمكن أن يأتي في 2018، أصب تركيزي هنا وفي هذه اللحظة”.

واعترف روبن أيضاً أنه بمجرد أن تنتهي مسيرته كلاعب كرة قدم محترف، سيبتعد لمدة موسم كامل عن الملاعب الرياضية.

واختتم روبن موسمه الماضي بتحقيق نجاح جديد مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني “بوندسليغا” بالتتويج بلقبه، وكان روبن قد سجل خلال هذه البطولة في الموسم المنقضي 13 هدفاً ونفذ 9 تمريرات حاسمة خلال 26 مباراة شارك فيها. ( DPA )

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