أردوغان : دعم أمريكا للوحدات الكردية في سوريا ” موقف غير لائق و خاطئ جداً “

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن موقف الولايات المتحدة من تنظيمي “ب ي د” و”ي ب ك” في شمال سوريا، موقف غير لائق، وخاطئ جدا”، مشيرا إلى أن الجنود والضباط الأمريكيين يتحركون جنبا إلى جنب مع هذين التنظيمين.

وأوضح أردوغان، خلال مقابلة مع قناة “RTP” البرتغالية، أن الولايات المتحدة تزود تنظيمي “ب ي د / ي ب ك” (وحدات الحماية الكردية) بكميات ضخمة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، معربا عن أسفه حيال ذلك.

وبيّن أن واشنطن أصرت على القيام بعملية الرقة مع التنظيمين، رغم التحذيرات التي وجهها إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال الزيارة الرسمية الأخيرة إلى الولايات المتحدة في مايو / أيار الماضي.

وأضاف الرئيس التركي: “أفهم من تحركهم المشترك، أن الولايات المتحدة لا تصنّف هؤلاء ضمن قائمة الإرهاب، واليوم تتوجه نحو الرقة بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية”.

وشدّد على أن بلاده أبدت للجانب الأمريكي رفضها القطعي لهذا الدعم، وأكّدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة دون التشاور مع أحد في حال تعرضت لأدنى تهديد أو تحرش. (ANADOLU)

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