ألمانيا : أب يقتل اثنين من أطفاله طعناً .. و الأسباب مجهولة

ذكرت الشرطة الألمانية يوم الخميس أن أبا قتل اثنين من أطفاله طعناً، بمدينة ألتنفيلد في ولاية تورينغن الألمانية.

وأوضح الادعاء العام أن طفلاً ثالثاً ما يزال في حالة حرجة، وأوقفت شرطة ولاية تورينغن الأب.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام أنه ألحق إصابات بنفسه أيضا، ولهذا السبب فهو موجود بالمستشفى.

وأوضحت المتحدثة أن الأم كانت تخضع لعلاج في المستشفى خلال الأيام الماضية، وعندما عادت إلى المنزل يوم الخميس، عثرت على أطفالها البالغة أعمارهم عاماً وثلاثة وأربعة أعوام يعانون من إصابات خطيرة.

ووصلت المساعدة متأخرة للغاية للطفلين، وأشارت المتحدثة إلى أن الأب (27 عاماً) لم يكن موجوداً في المنزل في ذلك الوقت.

وأكد الادعاء العام أنه كان هناك عنف بين الزوجين في الماضي، ولكنه لم يكن موجهاً ضد الأطفال.

يذكر أن سيدة قتلت ابنتيها (6-7 أعوام) في مدينة أرنسبرغ الألمانية في ولاية زارلاند، مطلع شهر أيار الماضي، وانتحرت بعد ذلك. (DPA)

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