ألمانيا : إنتقادات لـ اتحاد ” ديتيب التركي” لرفضه المشاركة في مظاهرة ضد الإرهاب

قوبل رفض اتحاد “ديتيب” التركي-الإسلامي في ألمانيا المشاركة في مظاهرة مناهضة للإرهاب في مدينة كولونيا الألمانية بانتقادات من أطياف سياسية مختلفة.

ووصفت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج آيدان أوزوغوز، قرار الاتحاد بأنه مؤسف للغاية، وقالت في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية اليوم الجمعة: “ديتيب يواصل انعزاله بهذا الموقف وصار مهددا بضياع مصداقيته بالكامل”.

وكان اتحاد “ديتيب” قرر أول أمس الأربعاء عدم المشاركة في مسيرة سلام ينظمها مسلمون في مدينة كولونيا لمناهضة الإرهاب الإسلامي، حيث رأى الاتحاد أن مثل هذه المظاهرات “توصم المسلمين وتحصر الإرهاب الدولي عليهم وعلى طوائفهم ومساجدهم”.

وتحت شعار “ليس باسمنا” يعتزم مسملون من كافة أنحاء ألمانيا المشاركة في مسيرة السلام غدا السبت في كولونيا.

من جانبها، ذكرت خبيرة شؤون الاندماج في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، جميلة جيوسوف، أنه لا يوجد “سبب موضوعي لرفض المشاركة في المظاهرة المخطط تنظيمها ضد الإرهاب الإسلامي”.

واعتبر خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بوركهارد ليشكا، رفض اتحاد “ديتيب” للمشاركة في المظاهرة فرصة ضائعة.

والجدير بالذكر أن اتحاد “ديتيب” الإسلامي مقرب من الحكومة التركية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. (DPA)

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