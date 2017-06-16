ألمانيا : الشرطة تبحث عن ثلاثة شبان أوسعوا لاجئاً سورياً ضرباً

هاجم ثلاثة شبان ألمان، أول أمس الأربعاء، لاجئاً سورياً، وأوسعوه ضرباً، في مدينة يينا شرقي ألمانيا.

وقالت صحيفة “ييناير ناخشتن” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت بعد منتصف ليلة الأربعاء، في الساعة 12.30، عندما كان الشاب السوري من العمر 22 عاماً، يمشي في شارع “دامشكافيغ”، حيث شاهده ثلاثة شبان، والتفو حوله وسألوه إن كان يتحدث الألمانية، وعندما أجاب بلا قاموا بلكمه على وجهه، وأوسعوه ضرباً، قبل أن يتمكن من الإفلات والهرب منهم.

وتوجه الشاب إلى الشرطة، مسجلاً دعوى قال فيها إن اثنين من الشبان كانا يرتديان قمصاناً بيضاء، أما الأخير فكان يرتدي قميصاً أخضر اللون.

وطلبت الشرطة من أي شهود محتملين أو أشخاص يملكون معلومات عن الحادثة التواصل معها على الرقم: 03641811123.

عكس السير