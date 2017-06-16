ألمانيا : وفاة المستشار الأسبق ” هيلموت كول ” عن عمر 87 عاماً

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الجمعة أن المستشار الألماني الأسبق توفي عن عمر ناهز الـ 87 عاما في منزله صباح اليوم في مدينة لودفيغسهافن بجنوب غرب البلاد.

وأعلن حزبه المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفاة المستشار الأسبق كول.

ويعد كول مستشار الوحدة الألمانية سنة 1990، وصاحب رقم قياسي في المستشارية في ألمانيا ما بعد الحرب حيث تولى المنصب أربع مرات متتالية من سنة 1982 ولغاية سنة 1998.

وعانى كول طويلا مع المرض، كما خضع أيضا لعملية خطرة في القلب في 2012.

ولم تؤكد عائلة كول نبأ الوفاة لحد ألان. (AFP-DW)

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