” أمازون ” تطمح إلى الاستحواذ على خدمة الدردشة ” سلاك “

أفادت وكالة بلومبرغ الإخبارية بأن شركات تقنية، بما في ذلك #أمازون، تدرس إمكانية الاستحواذ على شركة “سلاك” Slack التي توفر خدمة التراسل للشركات، وذلك في ظل تنافس بعض الشركات على الهيمنة على سوق قطاع الأعمال.

ونقلت بلومبرغ عن أشخاص قالت إنهم مطلعون على الوضع، أن شركة سلاك تلقّت استفسارات أخيرة بشأن استحواذ محتمل من قبل شركات تقنية. وقالت مصادرها إن الصفقة قد تجعل قيمة الشركة التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية مقراً لها، تقدر على الأقل بـ 9 مليارات دولار أمريكي.

وذكرت الوكالة الإخبارية عن مصادرها الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأن الأمر خاص، أن الاتفاق غير مضمون وأن المناقشات قد لا تستمر. وامتنع ممثلو الشركتين عن التعليق على تقرير بلومبرغ.

ووفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، كانت سلاك قد جمعت 200 مليون دولار في الجولة الأخيرة للتمويل في عام 2016، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 3.8 مليارات دولار. وقد حولت الشركة، التي قدمت في عام 2013 تطبيق دردشة موجهًا لقطاع الأعمال، تركيزها حديثاً إلى مستوى أعلى، إذ أطلقت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي نسخة خاصة بالمؤسسات من برنامج الدردشة خاصتها الذي يسمح لعشرات الآلاف من الموظفين بالتعاون عبر فرق في الشركات الكبرى، مثل “آي بي إم”.

وفي إطار التنافس مع سلاك على الهيمنة على سوق قطاع الأعمال، كشفت شركة مايكروسوفت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن منصة الدردشة خاصتها، “تيمز”، التي تتكامل مع خدمة الحوسبة السحابية خاصتها، “أوفيس 365”.

يُشار إلى أن سلاك تمتلك أكثر من 5 ملايين مستخدم نشط يوميًا، يشترك أكثر من 1.5 مليون منهم بالنسخة المدفوعة من الخدمة، وقد بلغت عائدات السنوية المكررة نحو 150 مليون دولار أمريكي بحلول 31 يناير (كانون الثاني) الماضي.

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