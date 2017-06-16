” إيلون موسك ” يخطط لاستعمار كوكب ” المريخ ” بأقوى صاروخ في التاريخ

كشف إيلون موسك عن المزيد من التفاصيل حول خططه الطموحة لإنشاء مستعمرة بشرية على سطح الكوكب الأحمر.

وقال مؤسس شركة #سبيس_إكس، إن الطريقة الوحيدة الجاذبة لعدد كاف من البشر، من أجل بناء مستعمرة على #المريخ، ستكون من خلال خفض تكلفة تذكرة الرحلة (باتجاه واحد).

ويهدف الملياردير، موسك، إلى خفض سعر التذكرة، لتعادل تكلفة منزل متوسط الحجم في الولايات المتحدة، أو حوالي 200 ألف دولار.

ويسعى إيلون موسك إلى تحقيق حلمه وجعله أقرب إلى الواقع، من خلال إنشاء “نظام النقل بين الكواكب”، وهو صاروخ قابل لإعادة الاستخدام، يحمل مركبة فضائية هجينة، ويدعمه 42 محرك SpaceX Raptor.

وكتب موسك في الورقة البحثية (freely available paper) التي نُشرت في New Space وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم : “لا يمكن إنشاء حضارة ذاتية الاكتفاء على سطح المريخ، في حال كان سعر التذكرة الواحدة 10 مليار دولار. وإذا استطعنا تخفيض تكلفة السفر إلى الكوكب الأحمر، لتعادل سعر منزل متوسط الحجم في أمريكا، فإنني أعتقد أن احتمال إقامة الحضارة مرتفع جدا”.

ويعتبر مؤسس سبيس إكس، أن مفتاح خفض سعر التذكرة، يتمثل في بناء صاروخ قابل لإعادة الاستخدام، عالي الطاقة، ويقول موسك إن المحركات المصممة لتشغيل الصاروخ، ستكون أقوى بـ 3 مرات من المحركات المستخدمة في صاروخ فالكون 9، ما يجعله الأقوى في تاريخ البشرية.

وسيكون الصاروخ قادرا على إطلاق 300 طن إلى المدار الأرضي المنخفض. وبالمقارنة، فإن قدرة صاروخ ناسا، Saturn V، تتمثل في نقل 135 طنا فقط، وأوضح إيلون موسك، أن الصاروخ قد ينقل مليون شخص إلى المريخ، في غضون 50 إلى 100 سنة.

وأضاف موسك أن “مفتاح بناء صاروخ قوي يمكن إعادة استخدامه، يتمثل في القدرة على إنتاج الوقود على المريخ”. كما يأمل في تحقيق أهدافه خلال حياته، مع إمكانية إرسال المركبة الفضائية إلى ما وراء المريخ.

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