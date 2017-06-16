الأمم المتحدة تحذر : إنتشار خطير لـ ” شلل الأطفال ” في دير الزور

أعلن مستشار الشؤون الإنسانية للمبعوث الأممي إلى سوريا يان إيغلاند، الخميس، عن انتشار خطير جدًا لوباء شلل الأطفال في محافظة دير الزور الخاضعة في معظم مساحتها لسيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إيغلاند في مكتب الأمم المتحدة بجنيف عقب اجتماع لمجموعة العمل التابعة لـ”مجموعة الدعم الدولي لسوريا”.

وقال إيغلاند إن الاستعدادات لإيصال لقاحات شلل الأطفال إلى المنطقة مستمرة، مضيفا أن المعلومات التي وصلتهم تفيد بوقوع 58 حالة شلل لدى الأطفال منذ 6 حزيران/ يونيو الجاري.

وأفاد في معرض تعليقه على ذلك أن “شلل الأطفال مرض مروّع ينتشر بشكل سريع جدا”.

وحذّر المسؤول الأممي من الوضع في دير الزور والرقة المجاورة التي تتعرض لهجمات عنيفة أدت إلى محاصرة عشرات الآلاف من المدنيين بين فكي كماشة (داعش والجهات المهاجمة له).

واعتبر أن الهجمات الجوية التي تشنها قوات التحالف الدولي على الرقة أدت إلى سقوط قتلى بين المدنيين وحالت دون تمكنهم من الخروج من المحافظة التي اعتبر الوضع فيها بأنه “لا يمكن أن يكون أسوأ مما هو عليه الآن”. (ANADOLU)

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