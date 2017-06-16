الحارس الإيطالي دوناروما يرحل عن ميلان

أكد المدير التنفيذي بنادي #ميلان الإيطالي لكرة القدم، #ماركو_فاسوني، أن حارس المرمى الصاعد #جيانلويجي_دوناروما لا يرغب في تجديد تعاقده مع الفريق الذي ينتهي في الموسم المقبل.

ويعتبر دوناروما (18 عاماً) الذي شارك للمرة الأولى في صفوف الفريق الأول بميلان، حينما كان يبلغ 16 عاماً، أحد أبرز المواهب الواعدة في مركز حراسة المرمى في العالم، بعد الأداء المذهل الذي قدمه مع الفريق الإيطالي في الموسمين الماضيين.

وصرح فاسوني، في مؤتمر صحافي : “قرر عدم تجديد عقده، أشعر بالحزن، ولكن ميلان سوف يمضي قدماً”.

وبات بإمكان ميلان أن يتخذ قراراً بعرض الحارس الإيطالي الدولي للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بحثاً عن الاستفادة المادية.

ويقضي ميلان، الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا سبع مرات، أوقاتاً عصبية خلال الأعوام الأخيرة، إذ تم بيعه مؤخراً إلى مجموعة اقتصادية صينية من قبل مالكه السابق سيلفيو بيرلسكوني، في أبريل (نيسان) الماضي. ( DPA )

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