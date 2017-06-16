امرأة بريطانية تحول أشجار حديقتها لتماثيل لأفراد عائلتها

قامت امرأة #بريطانية، تمتلك مهارات فنية مبدعة وخلاقة، بقص الشجيرات في حديقة منزلها بطريقة فنية مدهشة، مجسدة وجوه العديد من أفراد عائلتها.

وقد بدأت ميشيل فويل بتجسيد وجه ابنها برينان بلاك (21 عاماً) عبر تشذيب شجيرة بالقرب من سور حديقة المنزل، قبل أن تتابع مسيرتها وتجسد وجه زوجها أندرو (51 عاماً).

وقالت فويل معلقة على تجربتها المميزة وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “حصلت على درجة جامعية في الفنون من جامعة بيرمنغهام، حيث تركز عملي على نحت الوجوه والرؤوس، ومنذ ذلك الحين، عملت على نحت الكثير من الوجوه بطرق مختلفة. والآن أقوم بتجربة فريدة عبر نحت وجوه أفراد عائلتي باستخدام الشجيرات”

من الجدير بالذكر بأن فويل تنوي تحويل حديقة منزليها في هاربون بيرمنغهام، بأكملها إلى معرض فني للمنحوتات المكونة من الأعشاب والشجيرات، بحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

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