بالفيديو .. ” حلزون ” يأكل الديدان ” كالمعكرونة ” !

يُنظر عادة إلى #الحلزونات على أنها مخلوقات مسالمة وضعيفة، لكن المشاهد الجديدة التي بثتها شبكة بي بي سي الإخبارية، ربما تغير نظرتك إلى الكائنات الصغيرة.

وتكشف المشاهد عن نظرة قريبة لحلزون باوليفانتا الذي يملك نحو 6000 سن يمكن أن تنمو إلى حجم قبضة إنسان. وفي غضون ثوان، يتحول الحلزون من كائن مسالم، إلى حيوان مفترس، يلتهم دودة الأرض ويلعقها وكأنها سباغيتي، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

باوليفانتا هي جنس من القواقع البرية الآكلة للحوم، يتراوح حجمها بين المجهرية إلى الضخمة، وبعض الأنواع يمكن أن تنمو إلى عدة سنتيمترات، ومن الصعب العثور على الحلزونات الضخمة في نيوزيلندا التي تعد الموطن الأصلي لها، ولكن هذا الفيديو الفريد يعطي لمحة نادرة عن عاداتها الغذائية الفريدة.

ويوضح المعلق على برنامج “بي بي سي إيرث” : “عندما يصبح الهواء مشبعاً، ودرجة الحرارة مناسبة، يمكن أن ينمو حجم الحلزون إلى حجم قبضة اليد، وهي نادرة جداً، ويمكن تصويرها فقط عند التقاطها، حيث يتم الكشف عن سلوكها غير الاعتيادي”.

وعلى الرغم من أن حلزون باوليفانتا يسير ببطء، إلا أن قتله للديدان لا يتطلب أكثر من لمحة عين، حيث يقوم بامتصاص الدودة بفمه وافتراسها. ولا تتغذى هذه الحلزونات فقط على الديدان، ولكنها تتناول مخلوقات أخرى أكبر حجماً من الرخويات.

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