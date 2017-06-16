بالفيديو .. رجل صيني يقتحم متجراً بسيارته لشراء وجبة خفيفة !

في مشهد غريب وقد يكون طريفاً ومثيراً للدهشة، أقدم رجل على الدخول بسيارته إلى متجر؛ بهدف الحصول على وجبة خفيفة، بمقاطعة جيانغسو شرق #الصين؛ ما أثار فزع عامل الصرافة.

الرجل الذي شاهد الجو ممطراً، ولم يجد مكاناً يوقف به سيارته الصغيرة، قرر الدخول بها المتجر؛ لشراء زجاجة من اللبن وبعض رقائق البطاطس، بحسب ما نقله موقع Mashable.

ويظهر عامل الصرافة في مقطع الفيديو، الذي انتشر بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يهرع إلى السيارة عندما استخدم الرجل “آلة التنبيه”، وسرعان ما سأله عما يريد، وفق ما اوردت هافينغتون بوست عربي، وتلقّى عامل الصرافة بالمتجر ثمن المشتريات نقداً بحركة سريعة بين السيارة ودرج النقود، وفي نهاية المطاف أرشد السائق للخروج من المتجر بسيارته.

ويبدو السبب في هذه الواقعة مثيراً للدهشة؛ حيث قال أحد العاملين بالمتجر في حديث له مع وسائل إعلام محلية بحسب ما نقله موقع Mashable، إن السائق لم يرغب في إيقاف سيارته بالخارج وتعريضها للمطر، لذا قاد سيارته إلى داخل المتجر.

عكس السير