بدء التحقيق في التعاملات التجارية لصهر ترامب

نظر المستشار الأمريكي الخاص روبرت مولر، الذي يقود التحقيق في التدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الأمريكية، في التمويلات والتعاملات التجارية لمستشار الرئيس جاريد كوشنر.

ووفقا لتقرير صحيفة “واشنطن بوست” يوم الخميس عن مسؤولين مطلعين على هذا الشأن يعد كوشنر، وهو صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واحدا من عدة أشخاص مقربين من الرئيس الأمريكي ضمن دائرة الاهتمام فيما تحقق السلطات في التدخل الروسي المحتمل بانتخابات الرئاسة التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويضم ذلك أيضا الرئيس السابق لحملة ترامب، بول مانافورت، والمستشار كارتر بيدج.

يذكر أن كوشنر، قطب العقارات في نيويورك وزوج ابنة ترامب إيفانكا، يدخل ضمن دائرة اهتمام مكتب التحقيقات الاتحادي، حيث إنه سبق أن التقى بالسفير الروسي سيرجي كيسلياك ومصرفي روسي بعد الانتخابات وقبل أن يتولى الرئيس الجديد مهام منصبه.

وذكرت “واشنطن بوست” في وقت سابق أن كوشنر اقترح فتح قناة اتصال سرية وآمنة بين الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي وموسكو، خلال مناقشات مع السفير الروسي في ديسمبر/ كانون الأول. (DPA)

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