برلماني مغربي يضرم النار في نفسه ( فيديو )

أضرم النائب في مجلس النواب المغربي، عبد اللطيف الزعيم، النار في جسمه، أمس الخميس، رفضاً لمصادرة ضيعته التي تنتج البيض (مدجنة)، من قبل شركة المكتب الشريف للفوسفات، المملوكة للدولة.

وقالت وسائل إعلام مغربية، إن النائب الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أضرم النار في جسده داخل إدارة المكتب الشريف للفوسفات بمدينة ابن جرير، قرب مراكش.

وتم نقل الزعيم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي للرحامنة بحضور عناصر الأمن، حيث تبين أنه أصيب بحروق خطرة من الدرجة الثالثة، على مستوى اليد والكتف والبطن، وتم تقديم الإسعافات الضروية، بانتظار نقله إلى إحدى المصحات بمدينة مراكش، لاستكمال العلاج.

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