بريطانيا : إيقاف مدرس عن العمل مدى الحياة بسبب صورة “ واق ذكري ”

قررت مدرسة #بريطانية إيقاف مدرس عن العمل مدى الحياة لاتهامه بإرسال صورة لواق ذكري لتلميذ في المدرسة بهدف إغوائه.

وعثرت أم التلميذ على الصورة في هاتف ابنها بعد أن قررت التحقق من الهاتف بسبب ملاحظتها تغييرات في سلوكه، بحسب صحيفة “مترو” البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأم أبلغت إدارة مدرسة “برايتون” في مدينة “باسنغستوك” جنوب وسط بريطانيا ما دفع بالإدارة إلى إيقاف المدرس غرانت فويل مدى الحياة.

وقالت الصحيفة إن الإدارة اتهمت فويل البالغ من العمر 29 سنة بالقيام “بسلوك غير مقبول ويتعارض مع مهنته”، بعد إرساله الصورة مع دعوة للتلميذ لزيارته في بيته.

ونقلت شبكة إرم نيوز، عن مديرة المدرسة فيونا تانكارد قولها “وجدنا أن الأستاذ أرسل أيضًا صورًا غيرها لكنها لم تكن إباحية، إلا أن صورة الواقي الذكري تعتبر إباحية بالطبع”.

وقالت إن الأستاذ كتب لتلميذه في رسائله “ليس علينا أن نتحدث في المدرسة بل في مكان آخر، دعنا نلتقي بنهاية هذا الأسبوع، ما رأيك بأن تأتي لمنزلي من أجل شراب، سأكون مسرورًا بأن آتي لأقلك لبيتي”.

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