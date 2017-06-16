بعد الرسوب في ” امتحان التاسع ” : طالب في طرطوس يفجر نفسه بقنبلة و آخر يلقي بنفسه من الطابق الخامس في حلب !

انتحر طالبان، أحدهما في مدينة حلب، والآخر في محافظة طرطوس، بعد رسوبهما في امتحان التعليم الأساسي (التاسع).

وقالت وسائل إعلام موالية، إن الطالب مروان حلاق، تعرض لأزمة نفسية بسبب رسوبه للمرة الثانية، وألقى بنفسه من شرفة منزله في الطابق الخامس في حي الأعظمية، بمدينة حلب.

وعلى الرغم من محاولة إسعافه إلى مستشفى الرازي، إلا أن الطالب توفي بسبب شدة ارتطامه بالأرض، حيث أكد رئيس الطبابة الشرعية في حلب أن الفتى تعرض لكسر في يده، كما أن أضلاعه انغرزت في رئتيه، الأمر الذي تسبب بنزيف أودى بحياته على الفور.

وفي طرطوس، ذكرت صفحات وشبكات إخبارية موالية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الطالب “يامن علي إبراهيم” (الصورة)، انتحر بعد رسوبه بتفجير قنبلة بنفسه، في قرية بسورم التابعة لصافيتا.

من جهته، نفى رئيس وحدة الطب الشرعي في مديرية صحة طرطوس، صالح سرور، الأنباء التي تحدثت عن وجود حالتي انتحار لطالبتين، بعد صدور نتائج شهادة التعليم الأساسي.

ونقل عن سرور قوله: “لا صحة لما يُشاع حول حالتي الانتحار، لم يحصل شيء من هذا القبيل في المحافظة”، مضيفاً أن حادثة واحدة تم تسجيلها بعد صدور النتائج، وهي حادثة قرية بسورم، و”لايمكننا التأكد إن كانت انتحاراً أو عن غير قصد”.

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