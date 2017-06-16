” بيضة ” ذهبية عملاقة تصبح وجهة جذب سياحي في السويد

هل تبحت عن وجهة سياحية مختلفة؟ هذه البيضة الذهبية العملاقة ذات الهيكل الخارجي العاكس في #السويد قد تكون الوجهة المثالية التي تبحث عنها للاستمتاع بحمام ساونا مميز.

تتحلى هذه البيضة الضخمة المنحوتة وسط الثلوج البرية بجماليتها الخاصة من الخارج، وتحتوي على حجرة ساونا واسعة من الداخل. ويمكن للمسافرين المغامرة بزيارة هذه الوجهة السياحية الفريدة من نوعها دون تحمل أية تكاليف إضافية.

ويمكن للبيضة الذهبية استيعاب ما يصل إلى ثمانية أشخاص من الداخل، ويتم تدفئتها بواسطة موقد خشبي على شكل قلب يقع في وسطها، بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ويبلغ ارتفاع البيضة 5 أمتار بينما بيلغ عرضها أربعة أمتار، وقد صنعت من 69 لوحاَ من الفولاذ المقاوم للصدأ التي تعكس المناظر المحيطة بها من كافة الجهات.

وتحتوي البيضة الذهبية على ألواح للطاقة الشمسية بهدف تخزين الطاقة وتوفير التدفئة اللازمة، بالإضافة إلى إمكانية نقلها من مكان لآخر داخل المدينة وحولها، مما يتيح للسياح إطلالات مختلفة.

وتقع البيضة حالياً في مدينة ريكسبيغن، ومن المقرر أن يتم نقلها إلى منطقة كيرونا شمال السويد، وستبقى هناك من شهر يوليو (حزيران) إلى شهر سبتمبر (أيلول) قبل أن يتم نقلها ثانية إلى باريس في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن الدخول إلى حجرة الساونا مجاني في أيام الخميس والجمعة والسبت، ولكن الوجبات والمناشف تكلف 25 جنيهاً استرلينياً للشخص الواحد.

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