تعيين أول رئيسة ” مثلية ” للحكومة في صربيا

عين رئيس صربيا الكسندر فوشيتش، اليوم الخميس، آنا برنابيك، وهي امرأة تعلن صراحة مثليتها، رئيسة للحكومة في قرار اعتبر تاريخيا في هذا البلد المحافظ تقليديا.

وقال الرئيس في تصريح صحافي “قررت أن اقترح على البرلمان آنا برنابيك لمنصب رئيس الوزراء. وهي تملك المؤهلات الشخصية والمهنية لتولي هذا المنصب”.

ودخلت آنا بيرنابيك (41 عاما) عالم السياسة في اغسطس/آب بدعوة من الرئيس الحالي الذي كان حينها رئيسا للوزراء.

وشكل اقتراحها لمنصب رئيسة الحكومة مفاجاة في صربيا حيث تنظم تظاهرات المثليين تحت حراسة أمنية مشددة.

وشهدت في الماضي صدامات في شوارع العاصمة الصربية، إذ أوقعت أعمال عنف في 2010 أكثر من 150 جريحا معظمهم من الشرطة.

ولدت برنابيك في بلغراد وهي متخرجة من جامعة هول في المملكة المتحدة.

وقبل الالتحاق بالحكومة كانت مسؤولة عن جمعية مختلطة خاصة وعامة تدعى “ناليد” تاسست في 2006 وتعمل على ايجاد ظروف أفضل للتنمية الاقتصادية في صربيا. (AFP)

عكس السير