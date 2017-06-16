تقارير : ” سامسونغ ” تساهم في ” آي فون 8 ” بصفقة خيالية

ذكرت التقارير أن #سامسونغ على استعداد لتقديم حوالي 80 مليون شاشة OLED مناسبة لهاتف #آيفون 8، قبل نهاية عام 2017.

وأوضح تقرير موقع DigiTimes، أن سامسونغ ومصنعي المكونات الأخرى، سيقومون بتوريد الشاشات المناسبة لهواتف آيفون 8، وكذلك مجموعة آيفون 7S.

وستقوم سامسونغ بتصنيع المكونات التي طلبتها آبل، على مدى 6 أشهر حتى نهاية عام 2017، كما ستستخدم الشركة الفائض من الإنتاج، لتوفير احتياجاتها الخاصة، ولكن يزعم البعض أن آبل سترسل طلبات إنتاجية إضافية.

ويتوقع تقرير DigiTimes، أن تقدم آبل حوالي 50 مليون جهاز آيفون 8، قبل نهاية عام 2017، ولكن ستبيع نحو 3 ملايين هاتف فقط، عند بدء المبيعات.

ويقول التقرير إن الإنتاج الضخم الحقيقي للهاتف، لن يرتفع حتى منتصف شهر سبتمبر، وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم، كما ذكر أن آبل وقعت صفقة مع شركة سامسونغ، لتوريد الصفائح الإلكترونية.

ويوفر عادة موقع DigiTimes، معلومات دقيقة من داخل قسم سلسلة التوريد في آبل، ولكن لديه سجل حافل بالتنبؤ الضعيف، بخطط آبل المستقبلية في الإنتاج.

ومن المتوقع أن تكون شاشة آيفون 8 بقياس 5.1 بوصة، مع اختفاء الزر الأساسي، كما سيكون الجهاز مزودا ببطارية أكبر وميزة التعرف على الوجوه.

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