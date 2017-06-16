رئيس وزراء ولاية في ألمانيا : المسلمون هم أكثر المتضررين من الإرهاب .. و الأحكام المسبقة بحقهم مستمرة

قال رئيس وزراء ولاية بريمن الألمانية، كارستن سييلينغ، إن الأحكام المسبقة مازالت مستمرة بحق الإسلام، وأن المسلمين هم أكثر المتضررين من الإرهاب.

وجاء ذلك في كلمة له خلال مأدبة إفطار أقامه الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، واتحاد ولايتي ساكسونيا السفلى و بريمن، اليوم الجمعة.

وأضاف سييلينغ ” ينبغي علينا الرد على الذين ينسبون العنف للإسلام، “إن المسلمين هم أكثر ضحايا الإرهاب، ويتعين علينا أن لا نسمح لهم بإتهام دين معين”.

من جانبه تطرق رئيس اتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية “نوزاد يشار عاشق أوغلو”، إلى أهمية شهر رمضان وفضائله.

ولفت إلى أن ألمانيا تشهد نقاشات محزنة خلال الأشهر الأخيرة حول الإتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، مؤكداً أن مؤسستهم مفتوخة أمام الجميع.

وشارك في مأدبة الإفطار ممثلين عن المسيحيين البروتستانت والكاثوليك في الولاية. (ANADOLU)

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