روسيا تقول إن ” أبو بكر البغدادي ” قتل في الرقة .. و أمريكا ترد : لا يمكننا التأكيد

أعلن التحالف الدولي ضد داعش عن عدم إمكانية تأكيد تقارير روسية، أفادت بأن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ربما قتل في ضربة جوية روسية في سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف، الكولونيل جون دوريان، لرويترز “لايمكننا التأكيد”، وذلك بعد وقت وجيز على نشر وكالات أنباء روسية خبر ترجيح مقتل البغدادي.

وكانت وكالة “تاس” الإخبارية الروسية نقلت عن مسؤولين روس أن وزارة الدفاع تدقق بالتقارير التي تشير إلى أن البغدادي قتل في غارة روسية استهدفت اجتماعا لقياديي التنظيم بالقرب من الرقة في 28 أيار الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، “نحاول التحقق عبر مختلف القنوات من معلومات بأن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي كان مشاركا في الاجتماع وقتل في الغارة”، موضحة أن الأميركيين أبلغوا بالعملية. (SKYNEWS)

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