رونالدو يختار الصمت رداً على تهمة التهرب الضريبي

اعتبر النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو ، أن الصمت هو “أفضل رد” على الاتهامات التي طالته في قضية تهرب ضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو.

ونشر رونالدو صورة له على إنستغرام وهو يرتدي قميص البرتغال ويضع سبابته اليمنى على فمه “في بعض الأحيان الرد الأفضل هو الصمت”.

وكان رونالدو قد أكد الأربعاء أنه “مرتاح الضمير” غداة اتهامه من قبل القضاء الإسباني في قضية تهرب ضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو، بينما أبدى فريقه ريال مدريد ثقته بـ “البراءة التامة” لقائد منتخب البرتغال.

وقال النجم البرتغالي (32 عاما) من مطار لشبونة، حيث كان يستعد للسفر مع منتخب بلاده إلى روسيا للمشاركة في كأس القارات، التي تنطلق غدا السبت “الضمير مرتاح، دائما”.

يأتى ذلك بعد ساعات على البيان الصادر عن النادي الملكي الذي أكد أن “ريال مدريد مقتنع تماما بأن لاعبنا كريستيانو رونالدو سيظهر براءته التامة في هذه العملية”، مجددا “ثقته” بمهاجمه.

وكانت النيابة العامة في مدريد قد أعلنت الثلاثاء أنها تقدمت ببلاغ ضد اللاعب واتهمته “بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 2011 و2014، التي تنطوي على غش ضريبي” بمبلغ 14.7 ملايين يورو (16.5 مليون دولار)، ةفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز، واعتبرت النيابة العامة أن رونالدو “استفاد من كيان شركة أنشئت في 2010 لإخفاء العائدات التي يحصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور من أمام سلطات الضرائب”.

وفي حال خضوعه للمحاكمة والإدانة، يقدر خبراء بأن رونالدو يواجه احتمال فرض غرامة بقيمة 28 مليون يورو على الأقل، وعقوبة بالسجن قد تصل إلى ثلاثة أعوام ونصف عام.

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