سفن إغاثة تنقذ نحو ألف لاجئ قبالة الساحل الليبي

قال خفر السواحل الإيطالي إن سفن إنقاذ أكثر من 1000 مهاجر من تسعة قوارب مطاطية وخشبية قبالة السواحل الليبية، اليوم الخميس.

وأنقذت سفينة (فوس هستيا) التي تشغلها منظمة “أنقذوا الأطفال” أكثر من مئة مهاجر أغلبهم من بنغلادش من قارب مطاطي على بعد نحو 21 ميلا عن الساحل الليبي.

وقالت منظمة (بروآكتيفا أوبن آرمز) غير الحكومية، في وقت سابق اليوم إن مسؤولين من خفر السواحل الليبي أطلقوا أعيرة نارية ترهيبية في الهواء، فيما كانت سفينة إغاثة تنقذ 11 شخصا من قارب صغير.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الخميس، إن أعداد المهاجرين الوافدين إليها ارتفعت بنسبة تقارب 18 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي، بوصول أكثر من 65 ألف مهاجر.

ومنذ إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، العام الماضي، لإغلاق الطريق على المهاجرين بالقوارب، والذين ينطلقون من تركيا إلى اليونان، أصبحت إيطاليا نقطة الدخول الرئيسية للاجئين والمهاجرين.

ووصل عدد المهاجرين إلى السواحل الإيطالية رقما قياسيا العام الماضي، إذ بلغ 181 ألف مهاجر.

ويكدّس مهربو البشر، الذين يعملون من ليبيا دون رادع، المهاجرين في قوارب متهالكة ويرسلونهم نحو المياه الدولية حيث تأتي سفن إغاثة لمساعدتهم.

ووفقا لخفر السواحل الإيطالي فإن كل عمليات الإنقاذ اليوم نفذتها منظمات غير حكومية. (REUTERS)

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