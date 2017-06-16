صحيفة : اتحاد فضائي ” إماراتي – سعودي ” لكسر احتكار ” beIN SPORTS “

قالت صحيفة عكاظ السعودية، إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإماراتية والسعودية سينشؤون اتحاداً فضائياً يتمثل بقنوات رياضية على أعلى طراز، لتغطية كبرى البطولات الآسيوية والأوروبية والعالمية، من خلال التعاقد مع القنوات العالمية الناقلة للبطولات المذكورة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء بعد قرار حجب ” beIN SPORTS ” ومنع استيراد أجهزتها والاشتراك في قنواتها بالإمارات والسعودية، التي تملك حقوق غالبية المنافسات العالمية، بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية، الأمر الذي يعني إيجاد البديل للمشاهد السعودي والإماراتي المرتبطين بمتابعة الفرق الأوروبية والمنتخبات العالمية في كأس القارات وكأس العالم ودوري الأبطال الأوروبي اللذين يشكلان ما نسبته 60% من مشتركي تلك القنوات.

ومن جانبه، كان المختص بقضايا الاتحاد الدولي لكرة القدم المحامي ماجد قاروب، أكد في حديث فضائي أن المقاطعة السياسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر تتيح للاتحادات الرياضية التفاوض مع الاتحادات صاحبة حقوق نقل المنافسات الرياضية، مؤكداً أن الظرف السياسي يتيح اغتنام الفرصة من خلال الأدوات القانونية اللازمة للتخاطب مع الاتحادات الدولية التي تملك حقوق نقل المنافسات الرياضية، ويمكن كذلك الإشارة إلى قضايا قطر في رعاية الإرهاب، ما يتيح فسخ العقود والبحث عن البديل.

ويدور الحديث حالياً، على قانونية الإجراءات المستقبلية، بإنشاء أو إيجاد قنوات بديلة في ظل احتكار القنوات القطرية، والمستجدات التي تقف في وجه ذلك الاحتكار وتفقده شرعيته، حيث أشار المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني إلى أن مخطط قنوات ” beIN SPORTS ” بعد شرائها حقوق النقل بـ5 أضعاف القيمة الفعلية، كان إدخال نشرات وبرامج سياسية لضرب استقرار الدول، لافتاً إلى وجود ثغرة قانونية هائلة في احتكارهم لحق النقل في المنطقة.

عكس السير