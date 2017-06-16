فندق قطري يقدم عرضاً فريداً للكويتيين و العمانيين طيلة أيام العيد

في خطوةٍ فريدة، دَعَت إدارة فندق “الزبارة” في #قطر، المواطنين الكويتيين والعمانيين، إلى زيارة قطر والإقامة مجاناً في الفندق خلال عيد الفطر السعيد.

ويبعد فندق الزبارة 3 كم عن سوق واقف، و8 كم عن ممشى الكورنيش ويتميز بإطلالة رائعة، ويوفر موقفاً مجانياً، بحسب ما ذكرت صحيفة القدس العربي، ولاقت دعوة الفندق تلك، إعجاباً كبيراً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ من القطريين، الذين عبرّوا عن ترحيبهم بقدوم الكويتيين والعُمانيين للإقامة في الفندق، للتمتع بالفرصة التي أعلن عنها خلال عيد الفطر.

الجدير بالذّكر أن الدولتان الخليجيتان اللتان لم تقطعا علاقتها مع قطر، هما الكويت وسلطنة عُمان، بينما قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.

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