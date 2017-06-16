فيديو : هكذا يتم نقل عناصر القوات الأمريكية الذين أصيبوا على يد تنظيم ” داعش ” في الرقة

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان مقطعاً مصوراً يظهر ما قال إنه نقل جرحى من القوات الأمريكية في الرقة.

وقال المرصد في منشور له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، يوم أمس الخميس: “يظهر الشريط المصور تحليق طائرات مروحية أمريكية في سماء مدينة الرقة حيث قامت طائرة منهم بنقل جرحى من القوات الأمريكية”.

وأضاف أن قوات عملية “غضب الفرات” المدعومة من قبل التحالف الدولي واصل قصفها الصاروخي المكثف على مناطق سيطرة التنظيم في المدينة، بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية.

وختم بالقول إن قوات غضب الفرات، والقوات الخاصة التابعة للتحالف الدولي “لم تتمكن حتى اللحظة (مساء الخميس) من اقتحام سور المدينة القديمة”.

جانب من انتشار القوات الأمريكية في سوريا

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