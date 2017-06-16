” فيفا ” يسعى لتطبيق تقنية ” حكم الفيديو ” في مونديال روسيا

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم ( #فيفا )، عن رضاه عن الخطوات الأولى التي قطعتها تقنية “المقاطع المصورة” التي تساعد الحكام في ضبط قرارتهم التحكيمية خلال المباريات، مؤكداً على رغبته في تطبيق هذه التقنية خلال مونديال #روسيا 2018.

وقال رئيس لجنة التحكيم بفيفا، ماسيمو بوساكا: “نحن سعداء للغاية بالنتائج في مونديال الشباب تحت 20 عاماً بكوريا الجنوبية، تم تطبيق التكنولوجيا في بطولتين لفيفا وهي في الحقيقة تساعد على اتخاذ القرارات خلال المباريات، الحكام الأفضل يتعلمون بسرعة كيف يقومون باستحدامها، الهدف هو تطبيق هذا النظام في روسيا 2018”.

وستكون بطولة كأس القارات، التي تنطلق السبت المقبل، هي محل التجربة الثالثة لتكنولوجيا الفيديو في البطولات التابعة لفيفا، بعد تطبيقها في مونديال الأندية في العام السابق، ثم مؤخراً في مونديال الشباب بكوريا الجنوبية.

واستخدمت تكنولوجيا الفيديو، المسماة “فار” خلال بعض المباريات الودية الدولية وتنتظر تجربتها أيضاً في عدة بطولات محلية.

وأوضح بوساكا، في مؤتمر صحافي بملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرغ، التي تستضيف غدا السبت المباراة الافتتاحية لكأس القارات بين روسيا ونيوزيلاندا، أن تقنية الفيديو ليس من أهدافها تصحيح جميع القرارات غير العادلة في كرة القدم، ولكنها ستتدخل في المواقف التي تثير شكوك كبيرة.

وقال بوساكا: “إنها ليست مثل تكنولوجيا خط المرمى التي تعتمد على وجود آلة تحدد إذا ما كانت الكرة دخلت المرمى أم لا”. ( DPA )

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