ليستر سيتي يحسم أولى صفقاته الصيفية

أعلن نادي #ليستر_سيتي الإنكليزي، عن تعاقده رسمياً مع المدافع الإنكليزي هاري ماغوير من صفوف هال سيتي مقابل 17 مليون جنيه إسترليني (19.5 مليون يورو).

وسيرتدي ماغوير (24 عاماً)، الذي انتهى تعاقده مع “النمور”، قميص “الثعالب” لخمسة مواسم مقبلة.

وأشار اللاعب الشاب الذي يعد أول تدعيمات الفريق لموسم 2017-18: “إنها لحظة مؤثرة بالنسبة لي.. لم أشك لحظة في قبول العرض، ولحسن الحظ، أنا متواجد هنا.. لدي رغبة كبيرة في بدء العمل مع الفريق”.

وأضاف ماغوير: “كانت هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد معي، ولكن النادي كان متمسك بي بمجرد اجتماعي مع المدير الفني وأوضح لي الأفكار التي يمتلكها.. المستقبل واعد للغاية”.

ولعب المدافع الشاب في أندية شيفلد يونايتد وويغان أتلتيك قبل أن ينضم في صيف 2014 مع هال سيتي مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني (2.9 مليون يورو). ( EFE )

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