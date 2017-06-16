مبلغ خيالي من سان جيرمان لنجم ريال مدريد غاريث بيل

أعرب نادي #باريس_سان_جيرمان عن استعداده للذهاب إلى رقم قياسي عالمي يبلغ 190 مليون يورو، من أجل التعاقد مع نجم #ريال_مدريد، غاريث بيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب النشرة الرياضية.

وكشفت تقارير صحافية إسبانية عن وجود اتصالات بين باريس سان جيرمان والريال لتأكيد استعداد الفريق الفرنسي لشراء الويلزي الدولي،وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، إذ صدمت هذه الأخبار بيل الذي ليس لديه مصلحة في اللعب في فرنسا.

ويسعى الويلزي، من خلال وكيله جوناثان بارنيت، إلى الحصول على توضيح من بيريز حول خططه.

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