ميركل تشعر بالقلق من تأثير عقوبات أمريكية ضد روسيا على أوروبا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن المستشارة أنجيلا ميركل قلقة من أن تؤدي عقوبات أمريكية مقترحة ضد روسيا إلى فرض غرامات على شركات أوروبية، واصفاً التحرك الأمريكي بأنه “غريب”.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء، فرض عقوبات على روسيا بشأن تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي بما في ذلك بعض العقوبات على مشروعات روسية للطاقة. ولم تكن الخطوة الأمريكية منسقة مع حلفاء في الاتحاد الأوروبي.

وأبلغ المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الصحفيين في برلين أن ميركل تشعر بنفس القلق من العقوبات الجديدة الذي عبر عنه وزير الخارجية زيغمار غابرييل والمستشار النمساوي كريستيان كيرن خلال بيان مشترك أمس الخميس.

وقال زايبرت: “قرار مجلس الشيوخ الأمريكي يثير بالنسبة لها نفس الأسئلة التي أثارها لدى السيد كيرن والسيد جابرييل. هذا… تحرك غريب من مجلس الشيوخ الأمريكي”.

وأضاف أن من الغريب أن تفضي عقوبات تهدف إلى عقاب روسيا على التدخل في الانتخابات الأمريكية إلى فرض عقوبات على شركات أوروبية.

وقال “ينبغي ألا يحدث ذلك، نرفض بوجه عام العقوبات ذات الآثار العابرة مما يعني أنها تؤثر على دول ثالثة”. (REUTERS)

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