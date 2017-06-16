ميسي واثق من بلوغ المنتخب الأرجنتيني مونديال روسيا

أعرب نجم نادي #برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم #ليونيل_ميسي ، عن ثقته بقدرة بلاده على بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، على رغم الأداء المتواضع الذي تقدمه في تصفيات أميركا الجنوبية.

وبعث ميسي برسالة مطمئنة إلى الجماهير الأرجنتينية عبر حسابه على موقع فيسبوك، على رغم من أن منتخب بلاده لم يضمن حتى الآن تواجده في العرس العالمي.

وكتب ميسي “لا يزال ثمة 365 يوما على انطلاق مونديال روسيا-2018، والمعركة مستمرة من أجل تحقيق حلمنا”.

وبينما حجز الغريم التقليدي منتخب البرازيل البطاقة الأولى عن التصفيات الأميركية الجنوبية، تحتل الأرجنتين المركز الخامس الذي يكتفي صاحبه بخوض ملحق مع بطل أوقيانيا، وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز، وفي رصيد الأرجنتين 22 نقطة قبل 4 مراحل من نهاية التصفيات.

ويتخلف منتخب التانغو بفارق نقطتين عن كولومبيا الثانية ونقطة عن الأوروغواي وتشيلي صاحبتي المركزين الثالث والرابع، ويتقدم بفارق نقطتين عن الإكوادور السادسة و4 نقاط عن البيرو والبارغواي.

وتبقى للأرجنتين 4 مباريات أولها حاسمة ضد مضيفتها الأوروغواي في 31 أغسطس على ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو.

وتلعب الأرجنتين مباراتين على أرضها أمام فنزويلا في 5 سبتمبر المقبل، والبيرو في 5 أكتوبر المقبل، قبل أن تنهي التصفيات في كيتو بمواجهة الإكوادور في 10 منه.

وأقالت الأرجنتين مدربها إدغاردو باوتسا بسبب النتائج المخيبة في التصفيات وعينت مواطنه خورخي سامباولي قبل أسبوعين وحقق معها بداية قوية بفوزه على المنتخب البرازيلي 1-صفر في مدينة ملبورن الأسترالية، وسنغافورة 6-صفر في سنغافورة، في مباراتين دوليتين وديتين أقيمتا الجمعة والثلاثاء الماضيين.

وخاض ميسي المباراة ضد البرازيل، فيما غاب عن الثانية ضد سنغافورة بسبب استعداداه لحفل زفافه المقرر نهاية الشهر الحالي.

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