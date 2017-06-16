نصف مليون شخص يتقدمون للإقامة في أول مدينة فضائية مستقلة

تقدم أكثر من نصف مليون شخص بطلبات ليصبحوا مواطنين في أول مدينة فضائية، وسوف تحمل المدينة اسم “أسجارديا” وأعلن عنها في باريس أكتوبر الماضي، وتم تلقي عشرات الآلاف من الطلبات في الأيام الأولى من الإعلان.

وكان عدد الطلبات كبير للغاية مما أجبر المسؤولين على تغيير قواعد التقدم للإقامة بها من أجل تشكيل دولة فضائية جديدة ذات قوانين ودستور خاص بها.

وتلقى الملياردير وعالم الحاسوب الروسي “إيجور أشوربيلي” – صاحب الفكرة – 200 ألف طلب من مواطني 200 دولة، وفي سبتمبر المقبل، من المنتظر إرسال حجر أساس “أسجارديا” لمدارها في الفضاء، وسوف يحمل القمر الاصطناعي “أسجارديا – 1” بيانات شخصية لأكثر من 1.5 مليون أسجاردي.

وأوضح “أشوربيلي” ، بحسب ما نقلت شبكة أرقام، أن إطلاق حجر الأساس سيمثل خطوة مبدئية في برنامج إنشاء الدولة الفضائية وسوف تعترف بها الأمم المتحدة ككيان مستقل كما أن بعض المواطنين سيرسلون بعد ذلك بشكل تجريبي.

وسوف تشكل البيانات المحملة على “أسجارديا – 1” تاريخ وذاكرة 1.5 مليون مواطن وكل البيانات والمعلومات عنهم كما أوضح “أشوربيلي” أن المشروع سيشمل إطلاق أقمار صناعية حول مدار الأرض لحماية الكوكب من مخاطر الفضاء وأشعة الشمس الحارقة.

ولا تزال عملية التقدم للعيش في “أسجارديا” مستمرة، ولكن القرار بشأن العلم اخلاص بالدولة ونشيدها الوطني ودستورها ربما يتم إقراره نهاية الشهر الجاري.

عكس السير