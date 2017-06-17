أحدهما من أقارب زوجته .. دمشق : القبض على لصين سرقا عشرات الآلاف من الدولارات من منزل مالك مطعم

تمكن أمن النظام الجنائي من القبض على لصين، سرقا 32 ألف دولار أمريكي، وحوالي 850 يورو، إضافة لمصاغ ذهبي، من منزلٍ في مشروع دمر بدمشق.

ونقلت مصادر إعلامية موالية عن ضابط في فرع الأمن الجنائي قوله، أول أمس الخميس، إن عملية السرقة تمت بمد حبل من سطح المنزل الواقع في الطابق الأخير، والدخول من إحدى النوافذ إلى غرفة النوم، وسرقة محتوياتها.

وتم الكشف عن السارقين بعدما تبين أنهما على علم بالحاله المادية لصاحب المنزل، ومعرفة مكان وضع الذهب والمال المسروقين، وعلم تام بتوقيت غياب أصحابه.

وبالنظر في سجلات أقارب صاحب المنزل الجنائية، تم حصر الشبهات بشخص يدعى محمد، من أقارب زوجة صاحب المنزل، وبالتحقيق معه اعترف بعملية السرقة بالتعاون مع شخصين آخرين، أحدهما يدعى بديع، وتم القبض عليه.

بدوره، اعترف بديع أنه من سرق المنزل بالتعاون مع شخصين، أحدهما محمد الذي أبلغه بحالة صاحب المنزل الميسورة (يملك مطعماً)، وأنه يخبئ الكثير من الأموال في منزله، ويتغيب عن المنزل يومي الخميس والجمعة.

وأقر بديع أنه بعد سرقة المال، قام بالاحتفاظ بمبلغ 10 آلاف دولار لنفسه، واقتسم الباقي مع شريكيه، فيما تولى شخص يدعى “أبو كاسم”، مسؤولية تصريف المصاغ الذهبي.

ولم توضح هذه المصادر ما إذا كان الشريك الثالث في عملية السرقة، هو “أبو كاسم” الذي تولى تصريف المصاغ الذهبي، أم شخص آخر، وما إذا تم القبض عليه أم لا.

عكس السير